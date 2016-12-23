В Германии по подозрению в подготовке теракта в торговом центре задержаны выходцы из Косова

В Дуйсбурге спецназ полиции задержал двоих братьев, подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре CentrO в Оберхаузене. Это сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление полиции. Задержанным 28 лет и 31 год, это выходцы из Косова. Полиция усиленно расследует, как далеко подозреваемые успели продвинуться в подготовке теракта, и ищет возможных соучастников.

Вечером 22 декабря к торговому центру CentrO и прилегающему рождественскому рынку в Оберхаузене были стянуты дополнительные силы полиции, в том числе из соседнего Эссена. Полицейские в форме и гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и близлежащие улицы.

19 декабря 12 человек погибли в результате теракта в Берлине, где тяжелый грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. По мнению полиции, совершил наезд и убил поляка-водителя выходец из Туниса Анис Амри, отпечатки пальцев которого нашли в кабине. Его продолжают искать.