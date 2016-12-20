Меркель признала инцидент в Берлине терактом

Исходя из имеющейся информации, случившееся на рождественской ярмарке в Берлине следует считать терактом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как передает Deutsche Welle, она сделала это заявление на следующий день после того, как водитель фуры въехал в толпу на одной из самых популярных ярмарок города в Шарлоттенбурге, на Брайтшайдплатц. Канцлер признала, что теракт совершил приезжий, который просил в Германии убежища, и добавила, что это обстоятельство непросто принять и особенно неприятно это будет тем, кому необходима защита властей Германии, и тем, кто так или иначе вовлечен в кризис с беженцами.

В результате погибли 12 человек, которые готовились ко встрече Рождества, Меркель выразила соболезнования их семьям и заявила, что вся страна разделяет их скорбь.

Меркель заявила, что она шокирована и глубоко опечалена случившимся. Совершенный теракт она назвала жестоким и совершенно непостижимым деянием. Она пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Канцлер также подтвердила, что рождественские базары в стране закрываться не будут. У нее нет ответа на вопрос, который, по ее мнению, возник у многих - как получилось, что место беспечных прогулок перед праздником, место, где происходит праздник жизни, стало местом совершения массового убийства. Но она уверена, что жителям Германии не стоит отказываться от прежних привычек и свобод.

«Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто», - сказала она. Министр внутренних дел ФРГ Томас Де Мэзьер объявил об этом решении чуть раньше во вторник и добавил, что вне зависимости от мотивов организаторов преступления Германия не позволит ограничивать ее свободы. После нападения базары в Берлине были закрыты с вечера понедельника, по просьбе городских властей они не будут открываться до конца вторника, отмечает Berliner Zeitung. Другие ярмарки откроются, но музыка будет звучать тихо, в знак скорби по погибшим.

Примерно в 20.30 вечера 19 декабря фура Scania с польскими номерами, не снижая скорости, проехала 50–80 м сквозь толпу на Брайтшайдплатц в центре Западного Берлина, давя людей и круша киоски и праздничные инсталляции. Погибли 12 человек и еще 48 получили ранения. Мужчина, бывший за рулем, сбежал, но вскоре был задержан. В кабине грузовика был найден убитый мужчина, по предварительным данным германских СМИ, он мог быть застрелен. Также сообщалось, что это гражданин Польши. Владелец фуры – польский предприниматель Ариэль Зуравски предположил, что грузовик угнали. Позднее он подтвердил, что его кузен, который должен был быть за рулем этого грузовика, погиб.

Полиция только утром во вторник впервые заявила, что случившееся может быть терактом, но точно это утверждать не стала. Позднее стало известно, что личность нападавшего установлена. СМИ сообщили, что это 23-летний уроженец Пакистана, который в феврале 2016 г. прибыл в Германию и проживал в одном из центров для мигрантов в Берлине. Задержанный на допросе свою вину категорически отрицал, сообщила пресс-служба полиции. Шеф полиции Берлина Клаус Кандт позднее во вторник допустил, что полицейские могли задержать не того человека.

Меркель обсудила случившееся с президентом США Бараком Обамой, отмечает Berliner Zeitung. Как сказал пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, Обама пообещал Германии любую поддержку в расследовании и выразил соболезнования Меркель и семьям погибших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случившееся незадолго до выступления Меркель. По его словам, события в Берлине были «очень похожи на террористический акт» (цитата ТАСС). Он напомнил, что Владимир Путин «выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Берлине» президенту ФРГ Йоахиму Гауку и Ангеле Меркель. «Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом», - говорится в телеграмме президента. По сообщению пресс- службы Кремля, Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук злоумышленника.

За последние два года Германия приняла более 1 млн соискателей убежища. Ряд терактов, совершенных в стране, поставил под вопрос способность государства контролировать большие количества приезжих, несмотря на уже принятые меры по усилению безопасности, отмечает DW. Проблема мигрантов и миграционная политика Ангелы Меркель будет одной из основных на федеральных выборах 2017 г. Меркель уже заявила, что пойдет на перевыборы.

В июле 2016 г. после взрыва, который выходец из Сирии устроил в Ансбахе, нападениия афганца на пассажиров поезда в Вюрцбурге, нападения сирийца на людей у ресторана в Ройтлингене и расстреле посетителей торгового ценнтра в Мюнхене юным иранцем - гражданином ФРГ Меркель категорически отвергла призывы изменить политику в отношении мигрантов. Тогда она заявила прессе, что нападавшие хотели подорвать чувство сообщества у жителей Германии, ударить по открытости страны и готовности помогать нуждающимся. «Мы категорически это отвергаем», - сказала она. По ее словам, четыре жестоких нападения, которые были совершены на протяжении недели, вызвали шок, подавленность и уныние, нарушили табу цивилизации, но это не означает, что власти потеряли контроль над ситуацией. Нападения она также назвала по сути издевкой над теми, кто помогает приезжим, и над мигрантами, которые действительно нуждаются в защите.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине