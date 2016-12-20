Установлена личность водителя грузовика, задавившего людей в Берлине

Полиция установила личность подозреваемого в наезде на людей на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает Berliner Zeitung. По предварительным данным, это мигрант, который проживал в центре для беженцев в здании бывшего аэропорта Темпельхоф. Человек, который найден мертвым в кабине, возможно, был застрелен, сообщают германские СМИ. Утром во вторник полиция впервые допустила, что наезд на толпу мог быть терактом. МВД Германии решило, что рождественские ярмарки и базары в стране закрываться не будут, сообщает AFP.

По сведениям DPA, подозреваемый – 23-летний Навед Б., который также известен властям под двумя другими именами. Die Welt утверждает, что он уроженец Пакистана и в Германию въехал в феврале 2016 г. По информации Die Welt, ранним утром во вторник полицейский спецназ провел рейд на территории центра мигрантов в Темпельхофе, о результатах спецоперации ничего не известно.