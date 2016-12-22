МВД Германии подтвердило личность исполнителя теракта в Берлине

МВД ФРГ располагает сведениями, что исполнителем теракта в Берлине действительно является разыскиваемый тунисец Анис Амри. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер после посещения антитеррористического центра Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) в Берлине. Он подтвердил и то, что отпечатки пальцев подозреваемого нашли в кабине грузовика, на котором тот 19 декабря въехал в толпу людей на рождественском рынке в германской столице.

«Мы можем сообщить, что у нас имеются дополнительные сведения о том, что подозреваемый с высокой долей вероятности действительно является исполнителем преступления», - сказал де Мезьер. «В кабине были обнаружены отпечатки пальцев, а также имеются другие улики», - добавил он.

«Мы убеждены, что будет сделано все для того, чтобы этот преступник был быстро задержан», - подчеркнул министр.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 м по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. За информацию об Анисе Амри назначено вознаграждение в размере 100 000 евро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).