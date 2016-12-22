Путин почтил память убитого в Турции российского посла

Президент России Владимир Путин приехал почтить память убитого 19 декабря в Анкаре российского посла в Турции Андрея Карлова. Церемония прощания с российским дипломатом проходит в здании МИДа на Смоленской площади.

Имя Карлова было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга.

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Путин присвоил послу России в Анкаре Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

Президент перенес большую пресс-конференция с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова.