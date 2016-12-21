Большая пресс-конференция Путина перенесена

До сих пор это мероприятие не переносилось ни разу

Большая пресс-конференция президента России переносится на пятницу, 23 декабря. Как передает ТАСС, это сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 22 декабря в четверг состоятся похороны убитого в Анкаре посла России Андрея Карлова. В связи с этим президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день, объяснил Песков. В четверг Путин собирается участвовать в траурных мероприятиях.

25 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что большая пресс-конференция президента пройдет 22 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. По словам Пескова, теперь решено, что пресс-конференция начнется в пятницу в полдень, а «аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними».

В 2015 г. большая пресс-конференция состоялась 17 декабря в Центре международной торговли и продолжалась 3 часа 7 минут.

Посол России в Турции Андрей Карлов был расстрелян 19 декабря вечером во время церемония открытия в Анкаре фотовыставки, посвященной России. Тело дипломата было переправлено в Москву вечером 20 декабря. В Москве и Стамбуле заявили, что организаторы убийства добивались ухудшения российско-турецких отношений, и пообещали этого не допустить. Расстрелял посла молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. После стрельбы он кричал о мести за Сирию и Алеппо. Его убили в здании культурного центра, где была организована фотовыставка. Власти проверяют убитого на возможные связи со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара подозревает в организации военного переворота в июле 2016 г.

Покушение на посла России в Анкаре