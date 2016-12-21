Власть

Большая пресс-конференция Путина перенесена

До сих пор это мероприятие не переносилось ни разу
Большая пресс-конференция Путина впервые перенесена на день
Большая пресс-конференция Путина впервые перенесена на день
Е. Разумный / Ведомости

Большая пресс-конференция президента России переносится на пятницу, 23 декабря. Как передает ТАСС, это сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 22 декабря в четверг состоятся похороны убитого в Анкаре посла России Андрея Карлова. В связи с этим президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день, объяснил Песков. В четверг Путин собирается участвовать в траурных мероприятиях.

Посол на войне
Контекст убийства российского посла Андрея Карлова в Турции

25 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что большая пресс-конференция президента пройдет 22 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. По словам Пескова, теперь решено, что пресс-конференция начнется в пятницу в полдень, а «аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними».

В 2015 г. большая пресс-конференция состоялась 17 декабря в Центре международной торговли и продолжалась 3 часа 7 минут.

Посол России в Турции Андрей Карлов был расстрелян 19 декабря вечером во время церемония открытия в Анкаре фотовыставки, посвященной России. Тело дипломата было переправлено в Москву вечером 20 декабря. В Москве и Стамбуле заявили, что организаторы убийства добивались ухудшения российско-турецких отношений, и пообещали этого не допустить. Расстрелял посла молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. После стрельбы он кричал о мести за Сирию и Алеппо. Его убили в здании культурного центра, где была организована фотовыставка. Власти проверяют убитого на возможные связи со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара подозревает в организации военного переворота в июле 2016 г.

Покушение на посла России в Анкаре

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В столице Турции Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает турецкое издание Hurriyet
Burhan Ozbilici / AP
В столице Турции Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает турецкое издание Hurriyet
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Как говорится на сайте издания Hurriyet, неизвестный напал на 62-летнего посла России в Турции во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. На фото посетители выставки во время нападения
Burhan Ozbilici / AP
Как говорится на сайте издания Hurriyet, неизвестный напал на 62-летнего посла России в Турции во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. На фото посетители выставки во время нападения
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По информации очевидцев, с которыми поговорил корреспондент ТАСС, стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь
Burhan Ozbilici / AP
По информации очевидцев, с которыми поговорил корреспондент ТАСС, стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь
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Андрей Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. Всего на дипломатической службе Карлов находится с 1976 г. На фото посол на открытии фотовыставки
Burhan Ozbilici / AP
Андрей Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. Всего на дипломатической службе Карлов находится с 1976 г. На фото посол на открытии фотовыставки
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Hurriyet подчеркивает, что в общей сложности в здании Центра современного искусства было слышно от 15 до 20 выстрелов. CNN Turk утверждает, что возле галереи до сих пор ведется стрельба
Umit Bektas / Reuters
Hurriyet подчеркивает, что в общей сложности в здании Центра современного искусства было слышно от 15 до 20 выстрелов. CNN Turk утверждает, что возле галереи до сих пор ведется стрельба
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Пресс-конференция Путина прошла под лозунгом «вопросы острее, чем ответы»
Путин ответил на вопрос о Чайке и подросшей «элитке»
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