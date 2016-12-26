Минтранс заверил, что сроки строительства ж/д подходов к Керченскому мосту неизменны

Сроки работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту остаются неизменными, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтранса России.

«Сроки выполнения работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными. Финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 г.», – сообщили в Минтрансе в понедельник.

В понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что сроки реализации политически значимого проекта Керченского моста в Крым могут измениться, так как уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался. По данным газеты, причиной, по которой конкурс не состоялся, является отсутствие заявок. Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 г. за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена, пишет издание. Если конкурс не состоится и в I квартале 2017 г., то для сдачи проекта в срок потребуются «административные решения», отмечают аналитики.

Строительством Керченского моста занимается компания ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Строительство моста обойдется в 227,992 млрд руб., из них «Стройгазмонтаж» уже освоил 30 млрд руб. Самую трудоемкую часть объекта – арку моста – подрядчик планирует возвести в середине 2017 г. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.» без привлечения внебюджетного финансирования.