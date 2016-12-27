Минобороны рассказало о первых результатах расшифровки черных ящиков Ту-154

Первичный анализ данных с бортового самописца самолета Ту-154 позволил сузить перечень вероятных причин крушения, сообщило Минобороны России. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», - сказали в военном ведомстве РФ.

В Минобороны заявили, что расшифровка магнитного носителя с Ту-154 продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС в Люберцах. «Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов», - сообщили военные.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря в 1,5 км от сочинского побережья.