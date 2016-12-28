Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии – СМИ
Турция и Россия согласовали план введения всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает в среду, 28 декабря, турецкое информационное агентство «Анадолу».
Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами президента Сирии Башара Асада, отмечает агентство.
План будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Согласно ему сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00.00 29 декабря.