Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии – СМИ

Турция и Россия согласовали план введения всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает в среду, 28 декабря, турецкое информационное агентство «Анадолу».

Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами президента Сирии Башара Асада, отмечает агентство.

План будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Согласно ему сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00.00 29 декабря.