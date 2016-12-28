ЦИК потратит более 11 млн рублей на стимулирование явки

Центризбирком планирует потратить на информационно-разъяснительную работу при подготовке к президентской кампании 11,26 млн руб., об этом сообщила на заседании Центризбиркома член ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, 2,7 млн руб. планируют потратить на подготовку макетов наглядной агитации и 8,46 млн руб. – на изготовление видеороликов.

За три месяца до выборов ЦИК получит бесплатное эфирное время, говорит Гришина. В ходе парламентских выборов ЦИК практически не удалось использовать это время, отметила она (предыдущий состав ЦИК принял решение экономить на этой статье расходов, поэтому агитация в ходе парламенской кампании свелась к минимуму. – «Ведомости»).

Общий бюджет избирательной кампании, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, составит 14,8 млрд руб.