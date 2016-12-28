Минэкономразвития Крыма возглавил бывший заместитель гендиректора АСВ

Министром экономического развития Республики Крым назначен Андрей Мельников, который до 1 декабря работал заместителем генерального директора Агентства страхования вкладов (АСВ) и возглавлял Фонд защиты вкладчиков, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Принципиальное решение мы уже приняли, сегодня будут подписаны документы. Андрей Геннадьевич работал в федеральных органах власти, он человек достаточно опытный, мы уже были знакомы. На мой взгляд, он в состоянии предоставить нам с Владимиром Андреевичем (Константиновым, председателем государственного совета Республики Крым - "ИФ") реальную картину сложившейся ситуации, благодаря чему мы сможем принимать правильные решения», - сказал Аксенов журналистам в Симферополе в среду.

Мельников сменил на посту министра Валентина Демидова, который возглавлял министерство около полутора лет и подал в отставку по собственному желанию. С начала 2017 г. Демидов переходит на работу в правительство Севастополя.

Фонд защиты вкладчиков под руководством Мельникова массово выплачивал компенсации крымским вкладчикам украинских банков, прекративших работать на полуострове после воссоединения Крыма с Россией. Были выплачены более 28 млрд руб., компенсации получили более 236 000 вкладчиков.