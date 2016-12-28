Нетаньяху назвал антиизраильскими высказывания госсекретаря США Керри

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выразил недовольство высказываниями госсекретаря США Джона Керри по поводу израильской политики поселений после голосования по резолюции СБ ООН. Резолюция, принятая на минувшей неделе, требует от Израиля «незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим».

«В течение более часа Керри упорно рассуждал о поселениях и практически не затронул основную причину конфликта - нежелание палестинцев признавать существование еврейского государства в каких бы то ни было границах», - отметил израильский премьер. «Как и в случае с резолюцией СБ ООН (о прекращении строительства поселений), которую госсекретарь Керри продвигал в ООН, его сегодняшнее выступление было искажено и направлено против Израиля», - добавил Нетаньяху.

В среду Керри, выступая в госдепартаменте США, объяснил, почему США не воспользовались правом вето в Совбезе, а воздержались при голосовании по резолюции. Госсекретарь США, в частности, призвал Израиль и Палестину придерживаться доктрины двух государств и определять свои границы на основе границ 1967 г., обмениваясь территориями по взаимному соглашению.

«Мой долг - это, прежде всего, защита Соединенных Штатов. Мы не можем оставаться в стороне, оставляя без внимания опасные тенденции в регионе наших жизненных интересов... Дружба с Израилем не означает, что мы должны во всем следовать политике израильских властей», - заявил Керри.

Избранный президент США Дональд Трамп уже назвал резолюцию проявлением неуважения уходящей президентской администрации к главному союзнику на Ближнем Востоке и пообещал исправить ситуацию после своей инаугурации 20 января. Отношения Израиля и США при президенте Обаме существенно ухудшились после сделки по Ирану - снятии международных санкций в обмен на прекращение Ираном военной ядерной программы.