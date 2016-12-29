В Москве арестован помощник руководителя Росприроднадзора

Преображенский районный суд Москвы арестовал до 27 февраля помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Александра Савельева. В среду Следственный комитет сообщил, что Валенза задержан по подозрению в мошенничестве: он и его сообщник, по данным следствия, вымогали 15 млн руб. у чиновника за положительный результат служебной проверки. Проходящий по этому же делу предприниматель Рафис Купкенов помещен под домашний арест на такой же срок.

По версии следствия, Валенза и Купкенов предложили главе департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка, помощь в выгодном ему результате этой проверки и попросили за свои услуги 15 млн руб. Однако, по данным Следственного комитета России (СКР), «в действительности соучастники такими полномочиями не обладали». Обоих задержали при получении части взятки в ходе оперативно-розыскного мероприятия 26 декабря в Москве. На допросе оба задержанных признали вину, сообщает СКР. Действия соучастников удалось пресечь с помощью сотрудников УФСБ Москвы и Московской области и «при содействии соответствующей службы Министерства природных ресурсов и экологии России».