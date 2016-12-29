Путин запретил чиновникам владеть зарубежными активами через третьих лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает новое, более точное определение понятию «иностранные финансовые инструменты» и запрещает владение ими депутатам, чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был разработан в рамках исполнения национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом. Как отмечается в пояснительной записке к закону, он направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия «иностранные финансовые инструменты».

Документ также закрепляет, что запрет на владение, пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами. Кроме того, он вносит дополнения в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенных категорий лиц владеть и пользоваться ИФИ. В частности, были внесены дополнения, определяющие, что указанное в них понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении закона о запрете чиновникам иметь счета и вклады за рубежом.

При этом закон конкретизирует категории иностранных финансовых инструментов, владение которыми попадает под запрет.