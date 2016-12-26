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Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Гуцериев и семейные миллиарды

Где берет деньги самая состоятельная в России семья Гуцериевых – Шишхановых

Несмотря на наличие финансовой подушки, семья охотно развивается на кредитные деньги
  • Иван Васильев,
  • Елена Виноградова,
  • Илья Усов,
  • Светлана Петрова
  • / Ведомости
Пенсионные фонды инвестируют в качественную недвижимость, принадлежащую структурам Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, знают инвестбанкиры. Например, в Петровский пассаж
Пенсионные фонды инвестируют в качественную недвижимость, принадлежащую структурам Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, знают инвестбанкиры. Например, в Петровский пассаж
Андрей Гордеев / / Ведомости

«Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя», – объяснял год назад бизнесмен и известный поэт-песенник Гуцериев основные принципы своего бизнеса изданию Forbes. Плюс накопленная за границей финансовая подушка, добавлял он. И еще использование финансовых возможностей внутри группы – делился он полгода назад в интервью РБК. Все это, по версии бизнесмена, несмотря на снижение стоимости основных активов семьи – нефти и недвижимости, позволяло ее бизнесу, по большей части объединенному в группах «Бин» и «Сафмар», бурно расти все последние годы. Важнейшие роли в семейном клане играют сам Михаил Гуцериев, его младший брат Саит-Салам Гуцериев и племянник Микаил Шишханов.

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