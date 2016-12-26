Где берет деньги самая состоятельная в России семья Гуцериевых – Шишхановых

«Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя», – объяснял год назад бизнесмен и известный поэт-песенник Гуцериев основные принципы своего бизнеса изданию Forbes. Плюс накопленная за границей финансовая подушка, добавлял он. И еще использование финансовых возможностей внутри группы – делился он полгода назад в интервью РБК. Все это, по версии бизнесмена, несмотря на снижение стоимости основных активов семьи – нефти и недвижимости, позволяло ее бизнесу, по большей части объединенному в группах «Бин» и «Сафмар», бурно расти все последние годы. Важнейшие роли в семейном клане играют сам Михаил Гуцериев, его младший брат Саит-Салам Гуцериев и племянник Микаил Шишханов.

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