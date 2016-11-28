В России состоялось первое нефтяное IPO за 10 лет

Сделка могла бы произойти намного раньше, если бы не действия чиновников и силовиков

«Русснефть» провела IPO, разместив 25 ноября на Московской бирже 20% обыкновенных акций по 550 руб. за бумагу. Сумма сделки составила 32,4 млрд руб. Бумаги продавала инвесторам подконтрольная семье основателя и председателя совета директоров нефтяной компании Михаила Гуцериева кипрская Belyrian Holdings Ltd.

Это самая крупная сделка после июльского размещения «Алросы» и первое за 10 лет IPO нефтяной компании в России, отметил предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В 2006 г. IPO в Лондоне и Москве проводила «Роснефть».

Получается, что акции были проданы чуть выше средней цены исходя из первоначально установленного ценового диапазона – 490–600 руб. за акцию. Впоследствии он был сужен до 540–600 руб. Несмотря на то что все средства от сделки получит семья Гуцериева, он сам заявил в пятницу, что деньги пойдут на погашение долга «Русснефти» и покупку новых активов. Чистый долг «Русснефти» на 30 июня – $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA. Также до апреля 2017 г. компания должна выкупить у Гуцериева еще одну нефтедобывающую компанию – «Форте инвест» за $270 млн.

Выход «Русснефти» на биржу был долгим, размещение планировалось еще в 2006 г., рассказал Гуцериев. Но в 2007 г. ФНС подала восемь исков к бывшим и действующим на тот момент акционерам «Русснефти» с требованием признать сделки купли-продажи акций недействительными и взыскать бумаги в доход государства. Годом позже ФНС отозвала иски. Но к тому времени Гуцериев уже уехал в Лондон, договорившись о продаже компании структурам Олега Дерипаски. В Россию бизнесмен вернулся лишь в 2010 г. «Был такой фильм «Долгая дорога в дюнах». Долгая дорога была у «Русснефти» к IPO, только не в дюнах, а в московских лабиринтах чиновников, МВД, прокуратуры, бизнеса», – сказал Гуцериев.

Крупнейшие собственники После сделки под контролем семьи Гуцериева осталось 47% голосующих акций «Русснефти» (60% уставного капитала), у трейдера Glenсore – 33% обыкновенных акций (25% капитала).

По итогам IPO компания оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд по курсу ЦБ. $2,5 млрд – это «хорошее начало», сказал Гуцериев.

Имена покупателей бумаг ни компания, ни организаторы не раскрывают. Известно лишь, что спрос превысил предложение на 30%. Около 10% спроса обеспечили физлица, от них поступило около 2000 заявок, рассказал «Ведомостям» директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов. Порядок участия частных и институциональных инвесторов в IPO был идентичен, говорит заместитель гендиректора «Атона» Павел Соколов. Все клиенты указывали в заявке количество и цену акций, заявки удовлетворялись продавцом по единой цене размещения, добавил он.

90% спроса пришлось преимущественно на российских институциональных инвесторов. Было и немного иностранных инвесторов, в том числе из Азии, сказал Квасов. При этом ни одна из компаний принадлежащей Гуцериеву группы «Сафмар» – банк и пенсионные фонды не принимали участие в этой сделке, уверил «Ведомости» гендиректор группы «Сафмар» Авет Миракян. По его словам, самая крупная заявка была подана на пятую часть предложенных акций. То есть 4%. Имя претендента и размер приобретенного им пакета Миракян не назвал.

В первый же день торгов акции «Русснефти» торговались выше цены размещения. Максимальная цена доходила до 605 руб., закрылись торги на отметке 558 руб. (рост – 1,5%, капитализация – 164,1 млрд руб.). В пятницу на бирже была заключена 491 сделка на 17,6 млн руб., на внебиржевом рынке – 2247 сделок на 32,4 млрд руб.

Котировки подросли, несмотря на снижение рынка (индекс ММВБ снизился на 0,23%) и нефтяных цен (Brent подешевела на 2,4% до $47,82), говорит аналитик UFG Wealth Management Алексей Потапов. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в нефтяной отрасли и от того, насколько успешно «Русснефть» будет претворять в жизнь намеченные цели, прогнозирует он. Пока нет причин для долгосрочного роста акций «Русснефти», считает аналитик АКРА Василий Танурков.

«Я очень благодарен инвесторам. Ваши ожидания не будут обмануты», – пообещал Гуцериев. По его словам, с 2018 г. акционеры компании начнут стабильно получать дивиденды. Чтобы дивидендная доходность была равна, например, 6%, как сейчас у «Лукойла», «Русснефти» нужно выплатить почти 10 млрд руб. исходя из текущей капитализации, отмечает Потапов. И это при том, что в нынешнем году компания рассчитывает на прибыль в 13 млрд. «Если в будущем «Русснефть» собирается выплачивать в качестве дивидендов 50% чистой прибыли за минусом резервирования средств на инвестпрограмму и процентов по кредитным средствам, то в ближайшие два года ей надо будет нарастить чистую прибыль минимум в 2 раза», – констатирует Потапов.

В целом компания разместилась очень удачно, говорит Танурков. «Станут ли акции «Русснефти» новой голубой фишкой, вопрос пока отдаленной перспективы, пока же это будет компания второго эшелона со всеми плюсами и минусами такого статуса», – резюмирует Потапов.