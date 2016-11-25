«Русснефть» подорожала сразу после IPO

Это первое за 10 лет размещение российской нефтяной компании после «народного» IPO «Роснефти»

Сегодня около 16.00 мск Московская биржа начала торги акциями «Русснефти». Цена размещения - 550 руб. за акцию. Уже к 16.18 мск цена поднялась до 564 руб. за акцию. К 17.30 мск котировки оставались выше цены размещения - на уровне 560 руб. за акцию.

Это самое крупное размещение после июльского размещения «Алросы», сказал предправления Московской биржи Александр Афанасьев. Он отметил, что давно на Московской бирже не размещалась нефтяная компания. Последней 10 лет назад размещалась нефтяная компания с «чуть-чуть похожим названием», отметил он. В 2006 г. IPO проводила «Роснефть».

Выход компании на биржу был долгим, размещение планировалось еще в 2006 г., сказал председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев. В 2007 г. он вынужден был продать компанию и уехать за границу из-за начатого уголовного расследования.

Гуцериев вернулся в Россию в 2010 г. «Был такой фильм «Долгая дорога в дюнах». Долгая дорога была у «Русснефти» к IPO, только не в дюнах, а в московских лабиринтах чиновников, МВД, прокуратуры, бизнеса <...> Когда я уезжал, добыча была 16 млн т, а когда приехал - 11,8 млн т. Пришлось потрудиться пять лет, добыча снова стала 16 млн т», - сказал сегодня Гуцериев.

Рынок оценил капитализацию «Русснефти» в 161,8 млрд руб ($2,5 млрд по курсу ЦБ). Гуцериев ожидал, что после IPO стоимость компании составит $3-4 млрд. «Более 600 млн т запасов не могут стоить $2 млрд. Потому что если вы посмотрите аукционы, которые сегодня идут, 5 млн т запасов стоят $35-40 млн. Таким образом, 600 млн т запасов, было бы такое месторождение - оно стоило бы $10 млрд. Таким образом, я ожидал от $3 млрд до $4 млрд, но $2,5 млрд - это хорошо, слава богу, хорошее начало», - ответил он (цитата по «Интерфаксу»).

Деньги от размещения пойдут на погашение долга «Русснефти» и покупку новых активов, отметил Гуцериев и пообещал, что с 2018 г. акционерам компании начнут стабильно платить дивиденды. «Только на бирже определяется реальная цена компании, - сказал он. - Я очень благодарен инвесторам. Ваши ожидания не будут обмануты».

План по капитальным вложениям «Русснефти» на 2017-2019 гг. составит 90 млрд руб., сообщил Гуцериев. Чистый долг компании сейчас $1,21 млрд. По итогам 2016 г. «Русснефть» планирует чистую прибыль в размере 12,9 млрд руб., выручку - 108,5 млрд руб., EBITDA - 25,3 млрд руб., сообщил президент компании Евгений Толочек.

Спрос на акции «Русснефти» превысил предложение на 30%. До 10% спроса обеспечили розничные инвесторы, оставшееся - институциональные, среди которых преимущественно российские инвесторы, рассказал «Ведомостям» директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов: «Есть небольшая часть иностранных инвесторов, в том числе азиатских инвесторов».

«Русснефть» разместила 20% обыкновенных акций (15% от уставного капитала) по цене 550 руб. за бумагу, таким образом, капитализация «Русснефти» оценена в 161,8 млрд руб. В ходе IPO привлечено 32,4 млрд руб. 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) продала кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное у трейдера Glencore.