Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Михаил Гуцериев пропылесосил рынок

«Сафмар» Михаила Гуцериева купит «М.видео»

Объединение лидера розницы бытовой техники и электроники в России с «Эльдорадо» и «Техносилой» создаст торгового гиганта
Михаил Гуцериев в ближайшее время соберет крупнейшую компанию, торгующую бытовой техникой и электроникой
Михаил Гуцериев в ближайшее время соберет крупнейшую компанию, торгующую бытовой техникой и электроникой
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Основные владельцы крупнейшего российского продавца бытовой техники и электроники, «М.видео», – Александр Тынкован, основатель и президент «М.видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать все свои акции группе «Сафмар», говорится в совместном сообщении сторон. «Сафмар» подконтролен семье Гуцериевых и Микаила Шишханова.

«Сафмар» приобретет 100% инвестиционной компании, принадлежащей Тынковану и его партнерам, она владеет 57,7% акций ПАО «М.видео». Одна акция оценена для сделки в $7, за пакет Тынкована и партнеров «Сафмар» может заплатить около $726 млн.

Активный год Михаила Гуцериева

Обязательное условие сделки – добровольная оферта «Сафмара» миноритариям «М.видео», сообщили участники сделки. Цена выкупа акции будет та же – $7. 100% акций ритейлера исходя из такой цены могут стоить $1,26 млрд.

На прошлой неделе структуры Гуцериева купили другую крупную сеть бытовой техники и электроники – «Эльдорадо». Структура «Сафмара» также бенефициар «Техносилы», еще одной крупной сети.

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