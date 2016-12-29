Минобороны опубликовало список группировок, присоединившихся к перемирию в Сирии

Минобороны России сегодня опубликовало список вооруженных формирований, присоединившихся к соглашению о перемирии в Сирии с 0 часов 30 декабря.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров. «Подписаны три документа. Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», - говорится в сообщении Минобороны.

В списке министерства семь группировок общей численностью свыше 50 000 человек - «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Джабхат аш-Шамия». Впервые под соглашением о перемирии подписались группировки, на которые большое влияние оказывают Турция, Саудовская Аравия и Катар, однако часть таких группировок, преимущественно в провинции Латакия, не присоединились к перемирию, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны.

«Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против [запрещенных в России] ИГИЛа и "Джебхат ан-Нусры", на всей остальной территории», - заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Путиным.