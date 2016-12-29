Путин объявил о прекращении огня в Сирии

В Сирии достигнута договоренность о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. Как передает «Интерфакс», это на встрече с министрами обороны и иностранных дел объявил президент Владимир Путин. Он добавил, что «согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», цитирует ТАСС. Впрочем, достигнутые договоренности о перемирии он назвал хрупкими.

Режим прекращения огня вводится с 0.00 30 декабря, заявил руководитель Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, в отряды, которые подписали соответствующий договор, входят около 60 000 человек. «Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей», - сказал он (цитата ТАСС).

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», - цитирует президента «Интерфакс». По его словам, достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, в частности с Турцией и Ираном. Он напомнил, что недавно в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана, «где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской Республике». Также он отметил большую работу, которая была проделана вместе с партнерами из Турции.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - предупредил Путин.

14 декабря президент Сирии Башар Асад заявил телеканалу «Россия 24», что после освобождения Алеппо от боевиков прекращения огня не будет. По его словам, Дамаск соглашается на прекращение боевых действий только тогда, «когда имеет четкие определенные договоренности». Ранее он неоднократно говорил о намерении взять под контроль всю территорию страны, освободив ее о террористов, а террористами он называл всех, кто поднял оружие против правящего режима.

Асаду будет сложно закончить войну, потому что у него есть как минимум пять сильных противников, говорил «Ведомостям» в те же дни замдиректора аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ: «Это турецкая армия, Свободная сирийская армия, «Фронт ан-Нусра», ИГИЛ (обе группировки запрещены в России. – «Ведомости») и курды. ИГИЛ захватом Пальмиры показал, что, даже несмотря на осаду в Мосуле и атаку в Ракке, может собрать несколько тысяч джихадистов». Взятие Алеппо укрепит позиции президента Башара Асада и существенно ослабит умеренную оппозицию, продолжает эксперт: «Под их контролем остаются лишь часть провинции Идлиб и некоторые территории в провинции Дамаск и на юге страны. Взятие Алеппо – это не стратегическая победа Асада, а, скорее, стратегическое поражение умеренной оппозиции».

16 декабря, находясь с визитом в Японии, Путин сообщил, что обсуждает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию нового раунда переговоров о повсеместном прекращении огня в Сирии на новой площадке. Это они планировали предложить и Асаду, и оппозиции. Он объявил, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане и станут дополнением к переговорам, осуществляемым при посредничестве ООН, которые периодически проходят в Женеве. По словам Путина, Россия ведет «очень активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции, тоже при посредничестве Турции». Российский президент добавил, что он и Эрдоган также договаривались об эвакуации повстанцев и их семей из Алеппо и что он рассчитывает на то, что сирийской армии удастся закрепиться там, а мирные жители смогут вернуться к нормальной жизни.

Шойгу рассказал 29 декабря, что Минобороны по поручению президента два месяца при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции. «Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска», - цитирует его ТАСС. По словам министра, в переговорах участвовали самые влиятельные командиры семи оппозиционных формирований.

Созданы все предпосылки для налаживания диалога между сирийскими войсками и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета Сирии, сказал Шойгу. «Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" , на всей остальной территории», - отметил он.

Как передает «Интерфакс», Шойгу доложил Путину, что в составе сирийской оппозиционной организации «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) значатся 80 отрядов вооруженных боевиков (это 62 000 человек), танки Т-55 и Т-72, артиллерия. «Мы в течение двух месяцев затратили основное время на то, чтобы на картах было точно указано то, что мы в свое время просили сделать наших коллег из Соединенных Штатов», - сказал он. Он утвердительно ответил на вопрос президента: «Это основные силы вооруженной оппозиции?»

«Созданы условия для сокращения группировки российских войск на территории Сирии», - также сообщил министр.

Верховное командование Вооруженными силами Сирии заявило, что «после побед и успехов, достигнутых Вооруженными силами Сирии на многих фронтах, командование объявляет о вступлении в силу всеобъемлющего прекращения боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики начиная с 00.00 30 декабря», цитирует агентство Sana. Перемирие не распространяется на ИГ, «Джебхат Ан-Нусру» и другие террористические организации, связанные с ними. Соглашение о прекращении огня Дамаск поддержал, чтобы подготовить подходящую почву для поддержки политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии.

К соглашению по прекращению огня будет предложено подключиться ключевым странам Ближневосточного региона и представителям ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям», - цитирует его «Интерфакс». По словам Лаврова, в четверг Путин уже провел телефонный разговор с Каиром на эту тему. «На других этапах, наверное, нужно привлекать и еще ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии. Это Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Иордания», - сообщил министр. «И, конечно, мы пригласим представителей ООН. Это позволит обеспечить преемственность политического процесса с учетом тех рамок, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности 2254», - заявил Лавров.

«Я хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно», — сказал Лавров (цитата «РИА Новости»). «От нынешней администрации было бы наивно ожидать каких-то других подходов в оставшиеся недели до окончания срока ее полномочий», - отметил он.