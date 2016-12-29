При новом обстреле посольства России в Дамаске нет пострадавших

Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел. «Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет», - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», - подчеркивает Захарова.

Это второй обстрел российского посольства в Дамаске за последние двое суток. В минувшую среду одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, вторая - в непосредственной близости от ее территории. «Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», - говорилось в комментарии МИДа.