Кудрин намерен выйти с инициативой о повышении пенсионного возраста

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин намерен предложить правительству повысить пенсионный возраст граждан, поскольку иначе будет невозможно поддержать пенсионеров. «В наших планах есть желание предложить правительству и президенту вопрос повышения пенсионного возраста с целью сохранения и увеличения пенсий нашим гражданам», - заявил Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, инициатива направлена не на снижение дефицита бюджета, она в интересах самих пенсионеров. «Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию», - подчеркнул экономист. «Это такой серьезный масштаб ресурсов, который не взять в другом месте. То есть все можно уменьшить до минимума, но все равно нам не хватит. Вот почему это настолько серьезные вещи», - пояснил Кудрин.

Сразу повышать пенсионный возраст нельзя, отметил он. «Это должно растягиваться на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода. Так делают во всех странах, поэтому никто не должен беспокоиться, что сразу всем надо будет переходить на какой-то другой возраст. Это будет по полгода или в год, будет меняться этот возраст», - сказал Кудрин.

Конечный возраст выхода на пенсию пока обсуждается. «Здесь мы очень серьезно работаем с социологами, пока мы ориентируемся на 63 года, плюс-минус один-два года для мужчин и женщин, мы сейчас смотрим, насколько люди готовы нормально адаптироваться к этим возрастам», - рассказал Кудрин.