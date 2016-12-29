Асад пообещал Путину соблюдать прекращение огня в Сирии

В четверг прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщила пресс-служба Кремля. «Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», - говорится в сообщении.

"Высказано общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса", - отмечается в нем.

Ранее в четверг Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил, что в Сирии достигнуто соглашение о прекращении огня. Режим рекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря, гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступят Россия и Турция, доложил Шойгу президенту.

Минобороны России перечислило семь группировок сирийской оппозиции, подписавших документ о перемирии, численностью до 60 000 человек: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Джабхат аш-Шамия». «Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против [запрещенных в России] ИГИЛа и "Джебхат ан-Нусры", на всей остальной территории», - заявил Шойгу на встрече с Путиным.