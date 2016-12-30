Песков пообещал США дискомфорт после новых санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал адекватный ответ на новые санкции США. «Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», - сказал Песков журналистам, заметив, что «какой-то поспешности здесь нет».

Песков выразил сожаление, что новые санкции одобрил лично президент США Барак Обама, и повторил, что Россия считает их «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права». «Действующая администрация - которой, кстати, остается работать три недели - преследует две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США», - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков подтвердил, что новые санкции США означают переход отношений двух стран на более низкий уровень. «Конечно, значит. Более того, вызывает глубочайшее недоумение тот факт, что вот такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера при двусторонних отношениях, предпринимает администрация, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит, как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», - сказал Песков. По его мнению, всё это навязывает модель поведения будущему президенту и его администрации. «Мы не знаем, это та модель, с которой он согласен, или нет. Потому что между Путиным и Трампом не было субстантивных контактов», - подытожил пресс-секретарь российского президента.

Министерство финансов США в четверг, 29 декабря, опубликовало ообщение о введении санкций против России в связи с кибератаками. Указ подписал президент США Барак Обама. В список включены шесть физических лиц и пять российских организаций. Кроме того, Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов, а сам Обама пообещал через считанные дни представить Конгрессу доклад о влиянии России на ход президентской кампании в США.