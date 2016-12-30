СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Татарстане, в результате которого весной прошлого года погибли 19 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова, его заместителей Николая Каекина и Гюльгусейна Наджафова, гендиректора ОАО «Инвестиционная строительная компания» Роберта Хайруллина, начальника отдела регионального УФССП Жанны Алпаровой, бывшего пристава Минзили Сафиной, специалиста Госстройнадзора Галии Исаевой и пятерых рабочих Наиля и Нияза Габдулхаевых, Фирдината Ульданова, Альберта Халикова и Фаниса Мухаметханова, сказала С. Петренко в пятницу «Интерфаксу».

По ее словам, в зависимости от роли каждого они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, неисполнении решения суда, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, злоупотреблении полномочиями, подделке документов (ст. 327 УК РФ), превышении служебных полномочий, халатности.

«В настоящее время потерпевшими признано 703 лица: из которых 19 человек погибли; 61 потерпевшему причинен физический вред; 618 потерпевшим причинен имущественный ущерб; 4 юридическим лицам причинен имущественный ущерб; из них 609 предъявили исковые требования о возмещении имущественного ущерба, и они признаны гражданскими истцами.

«Материальный ущерб, причиненный потерпевшим физическим лицам, составляет 1,5 млрд руб.; юридическим лицам - 2,9 млн руб.», - сказала представитель СКР.

Она отметила, что потерпевшими предъявлены требования о возмещении им морального вреда на сумму 11,27 млрд руб.

11 марта 2015 г. в Казани произошел пожар и обрушение здания ТК «Адмирал», в результате чего 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.