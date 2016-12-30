Суд вернул Трунову статус адвоката

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск юриста Игоря Трунова к Адвокатской палате Московской области, в котором оспаривалось лишение его адвокатского статуса. Таким образом суд отменил решение квалификационной коллегии и Адвокатской палаты Московской области и восстановил Трунова в статусе адвоката.

Между тем, представители Адвокатской палаты Московской области заявили о намерении обжаловать решение.

По мнению представителей палаты, Трунов в рамках мирового соглашения должен был извиниться за свои высказывания. Со своей стороны Трунов заявил в суде, что не против мирового соглашения, но не намерен ни перед кем извиняться.

Адвокатская палата Московской области 21 сентября лишила статуса адвоката Трунова, занимавшегося рядом резонансных дел.

12 июля дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты Подмосковья приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Трунова. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Подмосковья усмотрела дисциплинарный проступок в действиях адвоката Игоря Трунова, который заявил на пресс-конференции в феврале 2016 г. о коррупции в адвокатуре России, незаконном давлении ее руководства на неугодных адвокатов и отсутствии ротации в руководстве большинства адвокатских палат вопреки нормам закона.

Трунов является защитником по делам о взрывах самолетов в 2004 г., теракта «Норд-Ост», теракта «Домодедово» 2011, ярославской авиакатастрофы, теракта самолета над Синаем в Египте, авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.