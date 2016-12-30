Порошенко ограничил ввоз на Украину печатной продукции из России антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

Теперь запрещено выпускать и распространять продукцию, которая пропагандирует «государство-агрессора», в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер, которые публично поддерживают «оккупацию территории Украины».

Кроме того, запрет распространяется на печатную продукцию, которая содержит материалы, направленные на ликвидацию независимости Украины, смену конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности.

Такая издательская продукция может быть ввезена на таможенную территорию Украины, распространена в стране при условии наличия соответствующего разрешения, за исключением издательской продукции, которая ввозится гражданами в ручной клади или в сопровождаемом багаже в количестве не более 10 экземпляров.