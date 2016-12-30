Рогозин прокомментировал заявление Киева о превосходстве украинских ракет

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал заявление Киева о том, что Украина обошла Россию в создании ракетного оружия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», — написал он.

Ранее в пятницу депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России.

Он отметил, что в этой сфере на Украине за последний год были сделаны «уникальные вещи». «Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — утверждает он.