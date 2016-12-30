В Киеве сообщили о превосходстве украинских ракет над российскими

Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России. Об этом сообщил в пятницу, 30 декабря, депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского «5 канала».

Он отметил, что в этой сфере на Украине за последний год были сделаны «уникальные вещи». «Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Ранее 16 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киев намеревается создать ракетные комплексы нового поколения, превосходящие российские аналоги.