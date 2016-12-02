Украина успешно завершила испытания зенитных ракет

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил, что украинские войска успешно завершили испытания зенитных управляемых ракет. «Вооруженные силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения умений для защиты своего государства», – написал он в Facebook.

Испытания начались утром 1 декабря. Перед этим Россия направила Украине ноту, в которой указала, что будет сбивать ракеты, если они будут представлять угрозу. Киев проигнорировал обращение России, но скорректировал место проведения испытаний так, чтобы они не задевали территориальные воды России.

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