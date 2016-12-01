Пентагон раскритиковал Россию за претензии к Киеву по поводу стрельб

Проводимые Украиной ракетные учения являются прозрачными, а российские претензии на этот счет необоснованные, заявила представитель Пентагона Мишель Балданца.

«Мы видели сообщения о ракетных учениях Украины над международными водами. Кроме того, мы знаем о претензиях России в связи с этими прозрачными учениями», - заявила она «Интерфаксу».

По словам представителя Пентагона, «постоянные ложные и вводящие в заблуждение заявления России об Украине продолжают отвлекать международное сообщество от реальной проблемы - российской агрессии».

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках учений ВС ВСУ на юге страны прошли первые пуски ракет, уточнив, что в этих учениях принимает участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск.

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя ракетные учения украинских ПВО, заявил «Интерфаксу»: «Попытки украинской стороны использовать российское воздушное пространство - конечно, это очень опасный прецедент. К сожалению, мы все знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают реальные проблемы для простых пассажиров».