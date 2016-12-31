Повара генконсульства России в Сан-Франциско выдворят из США из-за подозрений в шпионаже

В Генконсульстве России в Сан-Франциско считают возмутительной квалификацию выдворяемых сотрудников дипломатического представительства в качестве разведчиков, передает «Интерфакс».

«Почему это произошло? Они были квалифицированы как "сотрудники разведки". Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства», - заявили в российском МИДе.

Генконсульство «резко осуждает недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящий администрацией США». По мнению российского ведомства, нет доказательств связи между взломом некоторых компьютерных сетей США и российским правительством. «Только бездоказательные обвинения и обвинения», - уточнили в МИДе.