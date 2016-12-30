МИД предложил Путину ответные меры на новые санкции США

Среди них: высылка 35 дипломатов США и запрет на пользование дачей и складом в Москве

Министерство иностранных дел России предложило президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольств США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии и международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге», - сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Кроме того, Лавров предлагает запретить дипломатам США пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

«Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», - добавил министр иностранных дел.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В черный список США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab). Барак Обама назвал новые санкции необходимым и разумным ответом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщал, что Россия в ответ на санкции закроет англо-американскую школу в Москве, а также сотрудникам американского посольства в России запретят посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Однако позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла данные о намерении закрыть англо-американскую школу.

После сообщения о введении новых санкций Захарова написала в Facebook, что российская сторона расценивает очередные ограничительные меры США как пощечину американскому народу. «Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом», - написала Захарова. В своем сообщении она подчеркнула, что «никакой враг США не мог бы сделать хуже».

Захарова охарактеризовала уходящую администрацию Обамы как «группу внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких».