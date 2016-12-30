Советник Трампа считает, что Обама хочет загнать нового президента в угол

Бывший руководитель штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, которую он назначил на пост советника президента, заявила, что новые санкции США в отношении России частично направлены на ограничение действий Трампа. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

«Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что частично он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. Мы часто думаем, что так оно и есть. Не так проходит мирная передача власти при демократии ", — заявила Конуэй.

Она также отметила, что ознакомилась с новыми санкциями против России и считает их "в большей степени символическими".

Конуэй подчеркнула, что на протяжении выборов «мы только и слышим это: Россия, Россия, Россия». Однако, по словам советника избранного президента, даже если Москва причастна к взлому электронной почты Демократической партии, это не стало причиной поражения этой партии на выборах. Конуэй заявила, что Клинтон навредила ее провальная стратегия в ходе предвыборной кампании. «Я не думаю, что Владимир Путин удерживал ее от участия в конкурентной борьбе в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане», — добавила она.

29 декабря США ввели новые антироссийские санкции за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В рамках этих ограничительных мер США высылают из страны 35 российских дипломатических работников. В черный список офиса США включены также шесть граждан России и пять российских организаций.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января, заявил, что планирует встретиться на следующей неделе с представителями разведки из-за решения уходящей администрации.

Ранее, комментируя намерение администрации Обамы ввести санкции против России, Трамп сказал: «Нам всем лучше оставить это позади». «Компьютеры очень сильно усложнили всем жизнь, - отметил он. - Компьютерная эра дошла до такой ситуации, когда никто в точности не знает, что происходит».