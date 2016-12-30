CNN узнал о первых ответных мерах России на новые санкции США

Россия закроет англо-американскую школу в Москве в ответ на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

«Таким образом, российское правительство закрывает американцам и другим иностранцам допуск в школу, в которую ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады», – пояснил телеканал.

Кроме того, сотрудникам американского посольства в России запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору, добавил собеседник CNN.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В черный список офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).

Кроме того, госдепартамент США подтвердил высылку из США в связи с хакерскими атаками 35 российских дипломатических работников.

Барак Обама назвал новые санкции необходимым и разумным ответом. «Эти действия последовали за неоднократными приватными и публичными предупреждениями, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и разумным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам, предпринимавшиеся в нарушение существующих международных норм поведения», - говорится в сопроводительном письме Обамы к указу.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков пообещал, что Москва даст адекватный ответ на новые санкции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также анонсировала ответные меры.