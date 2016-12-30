Трамп обсудит с руководителями разведки санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января, планирует встретиться на следующей неделе с представителями разведки из-за решения уходящей администрации ввести санкции против России.

«Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации», - говорится в заявлении Трампа.

Ранее, комментируя намерение администрации Обамы ввести санкции против России, Трамп сказал: «Нам всем лучше оставить это позади». «Компьютеры очень сильно усложнили всем жизнь, - отметил он. - Компьютерная эра дошла до такой ситуации, когда никто в точности не знает, что происходит».

29 декабря США ввели новые антироссийские санкции за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В рамках этих ограничительных мер США высылают из страны 35 российских дипломатических работников.

В черный список офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).