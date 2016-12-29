Трамп прокомментировал планы Обамы ввести новые санкции против России

США лучше заняться собственной жизнью, сказал избранный президент Дональд Трамп, отвечая на просьбу прокомментировать намерение администрации Барака Обамы ввести против России санкции в ответ на хакерские атаки на серверы Демократической партии. Как сообщает Reuters, Трамп прокомментировал ситуацию во Флориде, где он проводит рождественские каникулы, одновременно проводя собеседования с кандидатами на посты в своей будущей администрации.

«Думаю, что компьютеры очень здорово усложнили всем жизнь, - сказал он. - Компьютерная эра дошла до такой ситуации, когда никто в точности не знает, что происходит». О недавнем заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма, который сказал, что на Россию и президента Владимира Путина следует наложить жесткие санкции за кибератаки, Трамп не слышал. Ранее он высказывал сомнения в том, что за организацией атак стоят именно российские хакеры и госструктуры.

Белый дом собирается уже 29 декабря объявить о новых антироссийских санкциях, которые будут введены за хакерские атаки в ходе предвыборной президентской кампании, сообщила CNN. По ее данным, планируется расширить действующие санкции и ввести дипломатические меры. Кроме того, администрация будет без предупреждения вводить скрытые ограничительные меры, когда сочтет нужным.