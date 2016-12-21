NBC: Обама предупредил Путина по спецсвязи о последствиях хакерских атак на выборы

Президент США Барак Обама воспользовался так называемым «красным телефоном», чтобы предупредить российского лидера Владимира Путина о возможных последствиях хакерских атак на американскую избирательную систему, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Речь идет не о телефоне в прямом смысле слова, а о линии спецсвязи, которая должна использоваться в экстренных случаях, подобных атакам 11 сентября. Такой канал связи между Вашингтоном и Москвой появилась 50 лет назад как телетайп и с тех пор постоянно совершенствуется. Тем не менее, за время своего существования он не использовался ни разу.

За восемь дней до выборов президента США, 31 октября 2016 г., Обама «протелеграфировал» Путину, что «международное право, в том числе право, регулирующее вооруженные конфликты, применимо к деятельности в киберпространстве», рассказывают собеседники телеканала. В сообщении уточнялось, что этот стандарт будет применен к России.

Как минимум один советник Обамы заверял его в необходимости предостеречь Путина от вмешательства в избирательный процесс и предупредить, что в США это будут рассматривать как акт военной агрессии. Сначала американский президент избрал мягкие формы предупреждения, предпочитая не накалять и без того сложную ситуацию. Первый разговор с Путиным о неприемлемости хакерских состоялся у Обамы в ходе сентябрьского саммита G20 в Китае. Однако публикации украденных у Демпартии документов - переписки главы избирательного штаба демократов Джона Подесты - продолжилась. И лишь месяц спустя Обама воспользовался «красным телефоном» и использовал в обращении к Путину словосочетание «вооруженный конфликт».

Источники в администрации Обамы полагают, что это предупреждение сработало. «Посмотрите на результат. В день выборов ничего (никаких кибератак) предпринято не было», - отмечает один из собеседников телеканала.