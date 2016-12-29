CNN: Санкции против России за вмешательство в выборы США могут ввести уже сегодня

Президент США Барак Обама уже сегодня может подписать указ о введении против России санкций за вмешательство в выборы 8 ноября, сообщаетCNN со ссылкой на американских чиновников. Речь идет как о расширении уже действующих санкций – за Крым и Украину – так и о мерах дипломатического воздействии. Сообщается и о неких «секретных» способах воздействия на Москву. Также ожидается, что Вашингтон в рамках введения новых санкций назовет имена людей, связанных с российской кампанией по дезинформации.

Представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что если США предпримут враждебные шаги по отношению к российской дипмиссии, симметричный ответ ощутят на себе и американские дипломаты в России.

Накануне источники The Washington Post сообщали о готовности США уже на этой неделе применить к России меры экономического характера. Действующий порядок введения санкций допускает замораживание счетов и активов физлиц, находящихся на территории США, блокировку их коммерческих сделок и запрет на въезд в страну. Помимо адресных санкций против россиян ответ Вашингтона может включать некие меры в киберпространстве, отмечало издание.