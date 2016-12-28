WP: США готовы ввести экономический санкции против России из-за хакерских атак

Белый дом готовит экономические и дипломатические санкции против граждан России, задействованных в хекерских атаках на серверы Демпартии США, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.. Собеседники издания не исключают, что о санкциях может быть объявлено уже на этой неделе.

Действующий в США порядок введения санкций допускает заморозку счетов и активов физлиц, находящихся на территории США, также могут быть заблокированы их коммерческие сделки и запрещен съезд в США.

Помимо адресных санкций, против россиян, ответ Вашингтона может включать ответные меры в киберпростанстве.

Россия традиционно отрицает свое участие в атаках и попытках повлиять на сервер партии Трампа.