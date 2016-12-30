У высланных из США дипломатов возникли сложности с покупкой билетов в Россию

Российские дипломатические работники, которых США высылают из страны, не могут купить билеты в Россию из-за загруженности самолетов перед Новым годом. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал собеседник.

Он отметил, что дипломаты вынуждены приобрести билеты из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», - отметил источник.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В рамках новых ограничительных мер США высылают 35 российских дипломатических работников.

В черный список офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).