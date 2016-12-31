Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал всем счастья и здоровья, а также любви и согласия в семьях. Видеообращение размещено на официальном сайте правительства.

«Несмотря на зимнюю погоду Новый год - это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» - сказал премьер.

Медведев надеется, что в наступающем году «осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».