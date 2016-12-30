Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа.

«В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире», - отмечается в послании Трампу.