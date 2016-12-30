Путин отказался от предложения выслать американских дипломатов

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», - заявил Путин.

Однако президент отметил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа и российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

Путин подчеркнул, что «новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений». По словам президента, такие действия противоречат коренным интересам как российского, так и американского народов.

«Мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа», - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает работу подобным образом, но тем не менее поздравил его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Также Путин поздравил с праздником Трампа, весь американский народ.