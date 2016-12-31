Путин: 2016 год был непростым, но трудности сплотили россиян

Президент России Владимир Путин поздравил российских граждан с наступающим Новым годом. Он также заявил, что трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили россиян и дали импульс для движения вперед. Такие слова российский лидер произнес в традиционном новогоднем обращении, которое уже вышло в эфир на Дальнем Востоке.

По мнению Путина, важно верить в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается, сказал он.

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», - заявил президент.

Глава государства поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».