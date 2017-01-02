В Минобороны назвали возможную причину смерти российского военного в Армении

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении Виктора Емельянова могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны. Емельянов был найден мертвым в одной из гостиниц Еревана.

«В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность», – сказали в пресс-службе.

Командование военной базы совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося. По факту смерти 45-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.