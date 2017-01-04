Аэропорт Калининграда закрывали на несколько часов из-за аварийной посадки самолета

Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аэропорт закрыт до 10.00 часов», - заявила «Интерфаксу» диспетчер, не объяснив задержку первого рейса, назначенного на 6.30.

В экстренных службах региона агентству сообщили, что «закрытие аэропорта связано со вчерашним авиационным происшествием».

3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполняя рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам.

Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка.