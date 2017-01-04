Назван первый шаг Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации первым делом отменит программу ACA (Affordable Care Act, т. н. Obamacare), сообщил избранный вице-президент Майк Пенс.

Планируется плавный переход к «рыночной» системе медицинского страхования, передает Reuters. «Первым делом нужно выполнить наше обещание отменить Obamacare и заменить ее реформой системы здравоохранения, что позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения [средств, выделяемых] правительством», - сказал Пенс после встречи, посвященной реформированию системы обязательного медицинского страхования США.

Пенс добавил, что администрация должна «напомнить американскому народу то, что они уже знают об Obamacare, что обещания, которые были сделаны, - нарушены», - приводит его слова CNBC.

Инаугурация избранного президента США Трампа состоится 20 января.