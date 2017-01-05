Самолет НАТО заподозрили в опасном сближении с российским лайнером

Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, избегая столкновения с иностранным – предположительно военным – самолетом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью [4 января] вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6000 м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», – рассказал он. Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер. «Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета, чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе», – сказал источник.

Он сообщил, что диспетчеры неоднократно пытались связаться с неопознанным самолетом, но его пилоты не выходили на связь. Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, сказал источник.

Позднее информацию об опасном сближении Bombardier опровергла пресс-секретарь компании «Аврора» Татьяна Козырева. «Рейс прошел в штатном режиме», – заявила она ТАСС.