Турция может лишить коалицию США авиабазы Инджирлик

Турция может пересмотреть решение о базировании ВВС международной коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передало в четверг агентство Reuters.

По словам Кайнака, вопрос о предоставлении самой удобной и оснащенной авиабазы на юге Турции стоит на повестке дня правительства. Причиной такого решения стала недостаточная, по мнению Анкары, поддержка со стороны Вашингтона операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) в районе сирийского города Эль-Баба, которую проводят ВС Турции.

Ранее представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии, американский полковник Джон Дориан заявил, что «операция в Эль-Бабе была предметом обсуждения в ходе дипломатических переговоров», в том числе на высоком уровне. «Мы ожидаем, что поддержка турецким операциям около этого города будет оказана», – добавил он.

Как сообщило 2 января Anadolu Ajansı со ссылкой на сообщение Генштаба Турции, ВС страны уничтожили за сутки на севере Сирии свыше 100 объектов группировки ИГ и ликвидировали более 20 боевиков.